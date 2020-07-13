Tyler Boyd: "Fenerbahçe maçına motiveyiz"

Beşiktaşlı futbolcu Tyle Boyd, Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tyler Boyd: 'Fenerbahçe maçına motiveyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 23:28
Beşiktaşlı futbolcu Tyle Boyd, Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından açklamalarda bulundu.

"Çirkin bir maç oynadık" diyen Boyd, ""Alıştığımızın dışında bir sistemle oynadık, birçok arkadaşımız yoktu, elimizden geleni yaptık. Seyir zevki açısından iyi bir maç değildi, çirkin bir maçtı ama sahaya karakterimizi koymak zorundaydık, öyle de yaptık" dedi.

Fenerbahçe ile oynayacaklarını maçı değerlendiren Boyd, "Öncelikle kaybettiğimiz için çok üzgünüz, özür diliyoruz. Denizlispor'u tebrik ediyoruz, maçla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. İki maçımız kaldı, o maçlara bakacağız ve sonrasını göreceğiz. Bir hata varsa o benim hatamdır, demek ki beceremedim. Şansımızı son ana kadar sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için