TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı

Türkiye Yelken Federasyonunun düzenlediği Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı. Milli takımın belirleneceği yarışlar için 38 kulüpten 303 sporcu kayıt yaptırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TYF 2022 Optimist Yıldızlar Kupası yarışları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2022 00:54
Türkiye Yelken Federasyonunun (TYF) düzenlediği Optimist Yıldızlar Kupası yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde Kumbahçe açıklarında gerçekleştirilen yarışlar için 38 kulüpten 303 sporcu kayıt yaptırdı.

Optimist Milli Takımı'nın belirleneceği yarışlara katılan yelkenciler, ilk gün programında antrenman yapıp deneme yarışlarına katıldı.

TYF Başkanı Özlem Akdurak, AA muhabirine, 2022 Dünya Optimist Şampiyonası'nın Bodrum'da düzenleneceğini anımsatarak, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Akdurak, 27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasındaki Dünya Kupası yarışlarına katılacak Türk sporcuların, kendi evinde hazırlanmaları için optimist yarışlarını Bodrum'da yaptıklarını belirtti.

Her grup için toplamda en fazla 12 yarış planlan Optimist Yıldızlar Kupası, 20 Mart Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.