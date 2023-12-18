Txiki Begiristain: 'Kopenhag, Galatasaray'dan iyi'

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Kopenhag turu için açıklamalarda bulundu.Kopenhag'ın dikkat edilmesi gereken bir takım olduğuna dikkat çeken Begiristain,dedi.Kopenhag'ın Galatasaray ve Manchester United'dan iyi bir takım olduğunu söyleyen Begiristain,ifadelerini kullandı.