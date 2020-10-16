TWITTER'DAN İLK AÇIKLAMA - Twitter ne zaman düzelecek? Twitter bozuldu mu?

16 Ekim gecesinde sosyal medya kullanıcıları twitter üzerindeki sorunu fark etti ve twitter'a ne oldu? sorusunu sormaya başladı. Twitter'dan konuyla ilgili ilk açıklama geldi ve hatanın ne zaman düzeleceğine ilişkin bilgi gelmese de sorunun düzelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

16 Ekim 2020 01:43
TWITTER'DAN İLK AÇIKLAMA - Twitter ne zaman düzelecek? Twitter bozuldu mu?
 
Twitter kullanıcılarının merakla beklediği sorunun yanıtı bir türlü ortaya çıkmadı. Yetkililer twitter ne zaman açılacak? twittera ne oldu? twitter sorun ne zaman düzelir? konusunda bilgilendirici herhangi bir metin yayınlamadı.

TWITTER'DAN İLK AÇIKLAMA YAPILDI

Twitter sorunu twitter çöktü bilgileri üzerine ilk hata oluştuktan yaklaşık 1 saat sonra açıklama yapıldı. Variety'e konuşan bir twitter yetkilisinin "En kısa sürede insanların tweet atmasını sağlayacak düzeltmeleri yapıyoruz. Twitter düzeldikten sonra @TwitterSupport üzerinden bilgilendirme yapacağız" diye açıkladı.

TWITTER SAYFA YENİLEME SORUNU, TWITTER SAYFA GÜNCELLEME SORUNU

Twitter hesaplarının normalde yaptığı işlevini görmediği gece saat 00:30 sıralarında anlaşıldı. Resmi olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı için de tüm kullanıcılar meraklı bekleyişe geçti.

Twitter hesabı olanlar sosyal medya platformuna giriş yaptıklarında sorunla karşı karşıya kaldı. Sayfa akışı timeline yenilenmedği gibi yeni paylaşım yapılmasının da mümkün olmadığı görüldü.



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