twitter'da Jelena Karleusa'dan Fenerbahçe'ye küfür, Tosic'in eşinden olay paylaşım

derbisine ilk 11'de başlayan Dusko Tosic'in eşi

, Twitter'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Jelena Karleusa, Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği golün ardından attığı tweette ağır ifadeler kullandı.

Tweette kullandığı küfürler ile dikkat çeken Karleusa'nın bu tweeti kısa süre içinde çok sayıda beğeni aldı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşma esnasında Dusko Tocis'in eşi Jelena Karleusa'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Eşi Dusko Tosic'e destek veren Jelena Karleusa, küfür etti mi? Konu hakkında Tosic'ten açıklama geldi mi? İşte tüm merak edilenler ve detaylarla sizlerleyiz.Beşiktaşlı futbolcu Tosic'in eşi olan Jelena Karleusa Gazeteci anne ve polis bir babanın kızı olarak 17 Ağustos 1978 tarihinde Yugoslavya'da dünyaya geldi. Fanatik bir Tarkan hayranı olan Sırp şarkıcının, konserlerinde Şımarık ("Zene Vole Dijamante") ve Şıkıdım ("Jelena, Jelena") şarkılarını seslendirdiği biliniyor.Jelena Karleusa sırasıyla Ogledalce (1995), Zenite Se Momci (1996), Vestice, Vile (1997), Jelena (1998), Gili, Gili (1999), Za Svoje Godine (2001), Samo Za Tvoje Oci (2002), Magija (2005), JK Revolution (2008), The Diamond Collection (2009), Diva (2012) adlı albümlerini çıkartmıştır.2008 yılında Tosic ile evlenen Jelena Karleusa'nın Atina ve Nika adında iki kızı bulunuyor.AlbümleriOgledalce (1995)Zenite Se Momci (1996)Veštice, Vile (1997)Jelena (1998)Gili, Gili (1999)Za Svoje Godine (2001)Samo Za Tvoje Oci (2002)Magija (2005)JK Revolution (2008)The Diamond Collection CD1/CD2 (2009)Diva (2012)Video klipleriOgledalce (1995)Najbolja Drugarice (1995)Zenite Se Momci (1996)Sad Smo Stranci Postali (1996)Prezivecu (1998)Gili, Gili (1999)Ludaca (2001)Samo Za Tvoje Oci (2002)Manijak (2003)Slatka Mala (2005)Upravo Ostavljena (2006)Tihi Ubica (2008)Mani Se (2008)Insomnia (2010)Muškarac Koji Mrzi Zene (2011)Krimi rad (2012)So (2012)