Twitter'da Beverley ve Dudley tartışması!

LA Clippers guardı Patrick Beverley, Los Angeles Lakers'dan Jared Dudley'ye Twitter üzerinden 2019-20 NBA sezonunun yeniden başlamasından kaynaklanan sonuçları hakkında farklı görüşlere sahip olmaları sonucu cevap verdi.



Dudley, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin playofflara katılmaları garanti olmayan takımların oyuncularını kaybetme konusunda, katılmaları daha olası takımlarda daha endişeli olduğunu bildirdiği tweet'e şu yanıtı vermişti:



"Muhtemel üç aylık bir sezona hazırlamak için iki hafta boyunca yapılan tam saha 5'e 5 antrenmanlarda olabilecek hafif sakatlıklar hakkında yeteri kadar konuşulmuyor."



Beverley, basketbolun yıl boyu süren bir spor olduğunu ve oyuncuların sağlığı üzerinde bir etkisi olmaması gerektiğini savundu ve Dudley'ye Twitter'dan şu yanıtı verdi:



"Dediğim gibi, basketbol yıl boyu süren bir spor. Bunları duymak istemiyoruz. Başlayalım."



Dudley'nin yanıtı ise gecikmedi:



"Ne hakkında konuştuğunu bilmiyorum. Sezon oynanacak! Buna inan! Ancak sporcu olarak protesto, sakatlıklar ve KOVID hakkında konuşmamız gerektiğini düşünmüyorsan, bu tartışmanın dışında kalmak isteyebilirsin."



İki oyuncu kendi kariyerlerinde çok farklı pozisyonlardalar. Dudley muhtemelen NBA kariyerinin son birkaç yılını geçirirken, Beverley ise geçtiğimiz yaz üç yıllığı 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



