Twitter story nasıl atılır? Twitter fleets nasıl kullanılır? Twitter hikayeler paylaşım

Twitter kullanıcıları artık bilinen adıyla twitter hikaye, twitter story veya twitter fleets olarak yeni ismiyle atabilecek. Bir çok sosyal medya platformunda olan story artık twitter üzerinde de olabilecek. Yeni gelen güncelleme ile twitter story atabilecek olan kullanıcılar yeni özelliği aralarında tartışmaya başladı. Peki twitter story nedir? Twitter story nasıl kullanılır? Twitter story nasıl atılır? Detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

20 Kasım 2020 00:11
Twitter story nasıl atılır? Twitter fleets nasıl kullanılır? Twitter hikayeler paylaşım
Sosyal medyanın en büyük mecralarından biri olan twitter story özelliği geldi. Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat gibi uygulamalardan sonra twitter story atmak artık mümkün. Twitter yetkilileri tarafından getirilen güncelleme ile mobil uygulamalarda twitter story atılabiliyor. Kullanımı gayet basit olan twitter story sayesinde anlık video veya fotoğraf paylaşımları yapabilirsiniz.
TWITTER FLEETS (TWITTER STORY)NEDİR?

Kullanıcıların beğenisine sunulan twitter fleets (twitter story) anlık fotoğraf, yazı veya video paylaşımına verilen isimdir. Bu şekilde yapılan paylaşımlarda twitter story içerisinde anlık olarak neler yaptığınızı, twitter fleets ile nerede olduğunuzu veya ne anlatmak istediğinizi birkaç saniye içerisinde takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.

TWITTER HİKAYELER, TWITTER STORY, TWITTER FLEETS İÇİN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYIN



TWITTER STORY, TWITTER HİKAYE NASIL ATILIR?

Twitter mobil uygulaması, twitter mobile aplication üzerinden sol üstte bulunan "Ekle" bölümüne tıklayarak twitter story twitter fleets hikayeler bölümüne girebiliirsiniz. Burada isterseniz twitter fleets ile twitter story anlık çekimlerinizi yapabilir veya galerinizden istediğiniz öğeyi seçerek takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.



TWITTER STORY KAÇ SANİYE?

Twitter kullanıcıları twitter story veya twitter fleets hikayeler atmak için 25 saniyeye kadar paylaşımlarını yapabiliyor. Özelliği kullanabilmek için uygulamayı açtıktan sonra sol üstteki "Ekle" butonuna basabilirsiniz.

TWITTER FLEETS NASIL KULLANILIR?

Twitter uygulamasının yeni özelliği twitter fleets ile birlikte anlık paylaşımlar yapabilirsiniz. Twitter resmi hesabında tanıtımı yapılan özellik ile birlikte anlarınızı 24 saatliğine kullanıcılarınıza paylaşabilirsiniz.

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