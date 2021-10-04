Twitter sayfa yenilenmiyor (ÇÖKTÜ MÜ?) Twitter neden çöktü?

Twitter üzerindeki sorunu fark etti ve twitter'a ne oldu? sorusunu sormaya başladı. Sosyal medya platformu twitter kullacılar tarafından açılamayınca merak konusu oldu. Twitter kullanıcıları uygulamayı açtıklarında hata koduyla karşı karşıuya kaldılar. Twitter girişi yapamayan kullanıcılar hata kodlarını çoktan incelemeye başlamış durumda. Twitter neden açılmıyor? Twitter açılmıyor? Twitter neden çöktü? Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu sorularının yanıtı haberimizde...

04 Ekim 2021 23:32
Twitter sayfa yenilenmiyor (ÇÖKTÜ MÜ?) Twitter neden çöktü?
Twitter sayfası yenilenmiyor diyenlerin sayısı çoğunlukta, herkes nedenini araştırıyor. Sosyal medya platformu twitter üzerinde sayfanın yenilenmemesi, yeni twit atılamaması gibi sorunlar yaşanmaktaydı. Kullanıcılar "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok. Tekrar deneyelim." yazısını ekranda gördü ve nedenini birbirine sorgulamaya başladı.
Twitter üzerinde yaşanan bu sorun milyonlarca kullanıcıyı bir anda şoke etti. Twitter tarafından sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter hesabı olanlar sosyal medya platformuna giriş yaptıklarında sorunla karşı karşıya kaldı. Sayfa akışı timeline yenilenmedği gibi yeni paylaşım yapılmasının da mümkün olmadığı görüldü.



TWITTER NE OLDU?

Twitter hesaplarının normalde yaptığı işlevini görmediği gece saat 00:30 sıralarında anlaşıldı. Resmi olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı için de tüm kullanıcılar meraklı bekleyişe geçti.

TWITTER MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Kullanıcıların genellikle mavi tık olarak adlandırdığı mavi onay rozeti ya da Twitter'da kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinal olduğunu insanların bilmesini sağlar. Rozet hesap profilinde ismin yanında, arama sonuçlarında ise hesap adının yanında yer alır.

Profil veya tema rengi özelleştirmelerine bağlı olmaksızın, her zaman aynı renktedir ve aynı konuma yerleştirilir. İsimlerinin yanında tik bulunmayan ancak rozeti profil fotoğrafı, başlık fotoğrafı veya kişisel bilgiler gibi başka bir yerde gösteren hesaplar onaylanmış hesap değildir. Mavi onay tikleri Twitter tarafından yerleştirilmelidir ve bir rozeti profil fotoğraflarının, arka plan fotoğraflarının bir parçası olarak ya da onaylandıklarını ima etmek üzere herhangi bir şekilde kullanan hesaplar kalıcı olarak askıya alınabilir.

TWITTER ONAYLANMIŞ HESAP, MAVİ TİK ALMAK İÇİN GEREKLİ OLANLAR

Doğrulanmış bir telefon numarası

Doğrulanmış e-posta adresi

Twitter'ta biyografinizi bölümünü doldurmuş olmanız

Geçerli bir profil fotoğrafı

Doğrum tarihi (gizli olarak ayarlanabiliyor)

Bir web sitesi

Tweetlerin herkese açık olması



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