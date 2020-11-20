Twitter için hikaye, twitter story atma, twitter fleets nedir? Twitter hikaye nasıl yapılır tarifi

That thing you didn't Tweet but wanted to but didn't but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH



— Twitter (@Twitter) November 17, 2020

Sosyal medyanın en büyük mecralarından biri olan twitter story özelliği geldi. Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat gibi uygulamalardan sonra twitter story atmak artık mümkün. Twitter yetkilileri tarafından getirilen güncelleme ile mobil uygulamalarda twitter story atılabiliyor. Kullanımı gayet basit olan twitter story sayesinde anlık video veya fotoğraf paylaşımları yapabilirsiniz.Kullanıcıların beğenisine sunulan twitter fleets (twitter story) anlık fotoğraf, yazı veya video paylaşımına verilen isimdir. Bu şekilde yapılan paylaşımlarda twitter story içerisinde anlık olarak neler yaptığınızı, twitter fleets ile nerede olduğunuzu veya ne anlatmak istediğinizi birkaç saniye içerisinde takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.Twitter mobil uygulaması, twitter mobile aplication üzerinden sol üstte bulunan "Ekle" bölümüne tıklayarak twitter story twitter fleets hikayeler bölümüne girebiliirsiniz. Burada isterseniz twitter fleets ile twitter story anlık çekimlerinizi yapabilir veya galerinizden istediğiniz öğeyi seçerek takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.Twitter kullanıcıları twitter story veya twitter fleets hikayeler atmak için 25 saniyeye kadar paylaşımlarını yapabiliyor. Özelliği kullanabilmek için uygulamayı açtıktan sonra sol üstteki "Ekle" butonuna basabilirsiniz.Twitter uygulamasının yeni özelliği twitter fleets ile birlikte anlık paylaşımlar yapabilirsiniz. Twitter resmi hesabında tanıtımı yapılan özellik ile birlikte anlarınızı 24 saatliğine kullanıcılarınıza paylaşabilirsiniz.