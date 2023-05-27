Haber Tarihi: 27 Mayıs 2023 12:33 - Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 12:33

Twitter çöktü mü? 27 Mayıs Twitter neden açılmıyor?

Twitter çöktü mü son dakika 27 Mayıs? Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? soruları, sosyal medya platformuna erişim sağlayamayan kullanıcıların gündemini oluşturuyor. Zaman zaman siteye erişimde ya da uygulama üzerinden Twitter durduruldu hatası ile karşı karşıya kalabilen kullanıcılar Twitter neden açılmıyor soruları ile de cevap aranan konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 27 Mayıs 2023 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Twitter çöktü mü? 27 Mayıs Twitter neden açılmıyor?
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Twitter çöktü mü 27 Mayıs? Son dakika Twitter'da sorun mu var, neden açılmıyor? sorusu, Twitter erişim sorunu yaşayan kullanıcıların gündeminde yer alıyor. Uygulamada zaman zaman akış yenilememe sorunu oluşabiliyor. Yaşadıkları sorun üzerine 'Twitter açılmıyor' ve 'Twitter'a neden girilmiyor' gibi sorularla konuya cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 27 MAYOS

Kullanıcı raporlarına göre 27  Mayıs Pazar günü Twitter'da herhangi bir erişim sorunu bulunmuyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor. Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

Şirketin, tweetleri takip etmek için daha uzmanlaşmış bir hizmeti olan Tweetdeck'in de aynı sorunları yaşadığı görülüyor.

Kullanıcılar siteyi Gizli modda ziyaret ettiklerinde veya giriş yapmadıklarında da hata aldıklarını söylüyor. Bazı kullanıcılar platforma erişemediklerini, bazıları ise görsel ve video içeriklerinin görüntülenemediğini belirtiyor.





Twitter henüz olay hakkında yorum yapmadı.

Downdetector verileri da twitter'la ilgili sorun bildiren kişi sayısında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor.


Bu son kesinti, Elon Musk'ın ürün ekibinin önemli bir bölümünü işten çıkarmasından yaklaşık bir hafta sonra meydana geldi.

Yaklaşık bir ay önce benzer bir kesintinin ardından Platformer, sorunun "bir çalışanın Twitter'ı kullanmak için hız sınırları belirleyen bir dahili hizmet için verileri yanlışlıkla silmesi" nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

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