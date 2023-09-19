Haber Tarihi: 19 Eylül 2023 16:50 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 16:50

Twitter çöktü mü? 19 Eylül 2023 X tweetler yüklenemiyor hatası

Sosyal medya uygulaması eski adıyla Twitter olan X'de bazı kullanıcılar 'Tweetler yüklenemiyor' hatasıyla karşılaştı. Bu kapsamda gözler "X (Twitter) çöktü mü?" sorusu gündem oldu. İşte, 19 Eylül 2023 Twitter erişim sorunu ile ilgili detaylar haberimzin devamında...

Twitter çöktü mü? 19 Eylül 2023 X tweetler yüklenemiyor hatası
Abone Ol
Sosyal paylaşım uygulaması X'de yaşanan sorun gündemdeki yerini aldı. Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından biri olan eski adıyla Twitter'da tweet ve akış sorunu meydana geldi. Peki, X (Twitter) çöktü mü, neden yüklenemiyor? İşte, 19 Eylül 2023 Twitter'a erişim sorunu ile ilgili detaylar..
X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

X platformu kullanıcıları, paylaşılan gönderilere etkileşim veremediklerini ve gönderi alıntılarını göremediklerini belirtti. Tweetler ve yorumların yüklenemediği hatasıyla karşılaşıldığı iletildi

X sosyal medya platformunda meydana gelen sorunun anlık olduğu ve ilerleyen dakikalarda çözülmesi bekleniyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.


TWİTTER'DA ERİŞİM SORUNU

Elon Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geçici sınırlama getirdiklerini belirterek alınan kararları duyurdu:

- Doğrulanmış hesaplar günde 10000 gönderi okumakla sınırlıdır
- Doğrulanmamış hesaplar günde 1000 gönderiye kadar
- Günde 600'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Tottenham'a Perisic'ten kötü haber Tottenham Tottenham'a Perisic'ten kötü haber
Hakimi: 'Mbappe Ballon d'Or'u hak ediyor' P. St Germain Hakimi: "Mbappe Ballon d'Or'u hak ediyor"
Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi Türkiye Transferler Fenerbahçe'nin yeni orta saha hedefi
Becao: 'Hala gelişecek yolumuz var' Fenerbahçe Becao: "Hala gelişecek yolumuz var"
İsmail Kartal açıkladı: '2-3 hafta yok' Fenerbahçe İsmail Kartal açıkladı: "2-3 hafta yok"
Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı Galatasaray Galatasaray'ın yeni sponsoru açıklandı
Ümit Özlale kimdir, nereli, kaç yaşında? Ümit Özlale evli mi, eşi kimdir? Gündem Ümit Özlale kimdir, nereli, kaç yaşında? Ümit Özlale evli mi, eşi kimdir?
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu Fenerbahçe Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri belli oldu
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi Milli Takım A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Altay Bayındır için yorum yağmuru!
2
Galatasaray - Kopenhag: Muhtemel 11'ler
3
Filenin Sultanları, Arjantin'e şans tanımadı
4
Galatasaray'da karar: "En çok Okan Buruk kazanacak"
5
Danimarka'da gündem Galatasaray. "Türk cehennemi"
6
Galatasaray'da Hakim Ziyech ilk 11'e
7
Galatasaray'da yönetimden Kopenhag maçı için dev prim

SON HABERLER

yukarı ok