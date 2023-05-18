Twitch, Sergio Agüero'nun hesabını banladı

Canlı yayın platformu Twitch, eski futbolcu Sergio Agüero'nun yayınlarını yaptığı kanalı banladı.

Arjantinli eski futbolcu Sergio Agüero'ya, canlı yayınlar yaptığı Twitch platformundan kötü haber geldi.

HESABI BANLANDI

Sergio Agüero'nun kanalı, sebebi bilinmeyen bir şekilde Twitch tarafından banlandı. Kanalda 4.7 milyon abonesi olan Agüero'nın yayınlarını ortalama olarak 6 bin anlık izleyici takip ediyordu.

MESSI DE KATILMIŞTI

Sergio Agüero'nun Dünya Kupası döneminde yaptığı bir yayına Lionel Messi de katılmış, ikili futbol üzerine sohbetlerde bulunmuştu.

Son olarak Barcelona'da forma giyen 34 yaşındaki Sergio Agüero, 2021 yılında sağlık sorunları sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.



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