Twitch, kendi rekorunu kırdı!

Geçtiğimiz günlerde Twitch tarafından yeni bir rekor daha geldi.

Eş zamanlı izleyici sayısında yeni bir rekora imza atan Twitch, bir kez daha platform olarak kendini göstermiş oldu.

Eş zamanlı olarak 4 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Bu başarının arkasında yatan sebeplerden biri Riot Games'in yeni FPS/Kahraman oyunu Valorant oldu. Maksimum 1.7 milyon izlemeye ulaşan Valorant, bir rekora daha imza atmış oldu. Tabi bu sırada Just Chatting 277k, CS:GO ve Fortnite kanalları da 177K izleniyordu.

Neredeyse bütün herkesin evde olduğu şu dönemlerde, izleyecek bir şeyler arayan çok fazla insan mevcut. Twitch rekoruna da bu virüsün etkisi oldukça büyük diyebiliriz.

Kaynak: multiplayer.com

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