Twitch, kendi rekorunu kırdı!

Eş zamanlı izleyici sayısında yeni bir rekora imza atan Twitch , bir kez daha platform olarak kendini göstermiş oldu.



Eş zamanlı olarak 4 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı. Bu başarının arkasında yatan sebeplerden biri Riot Games 'in yeni FPS/Kahraman oyunu Valorant oldu. Maksimum 1.7 milyon izlemeye ulaşan Valorant , bir rekora daha imza atmış oldu. Tabi bu sırada Just Chatting 277k, CS:GO ve Fortnite kanalları da 177K izleniyordu.



Neredeyse bütün herkesin evde olduğu şu dönemlerde, izleyecek bir şeyler arayan çok fazla insan mevcut. Twitch rekoruna da bu virüsün etkisi oldukça büyük diyebiliriz.



Kaynak: multiplayer.com



