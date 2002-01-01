Twitch, kadın yayıncılara hibe bağışta bulunacak



Canlı yayın video platformu önümüzdeki ay Women's History Month'ın şerefine gelecek olan kadın yayıncıları desteklemek için 1000 Dreams Fund (1DF) ile ortaklık yapmayı kabul etti.

Yapılan ortaklık anlaşmasının amacı kısaca platformdaki kadın yayıncıların sayısını arttırmak ve var olanları ise desteklemek. Ayrıca bu sistemin sadece Amerika'da mı yoksa dünya çapında mı olacağı belirtilmemiş.



Hibeler, 500 $ – 2000 $ arasında, dönem başına en az iki yayıncıya verilecek ve dev yayın platformu üzerinden yayın yapan herhangi bir kadına açık olacak, ancak liseye veya üniversiteye gidenlere öncelik tanınacak. Twitch BroadcastHER, bu hibelerin oyun fuarlarına, donanım yükseltmelerine, yaratıcı veya sanatsal çalışmalarında kendilerine yardımcı olması için ekipman almaları için verilecek.



kaynak:pb



