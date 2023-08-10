Twente, Riga'ya şans tanımadı!

Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Twente, Riga'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Twente, Riga'ya şans tanımadı!
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10 Ağustos 2023 23:13
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Twente, Riga ile karşılaştı.

De Grolsch Veste'de oynanan maçı Twente 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Sampsted ve 67. dakikada Rots kaydetti.

Twente'de geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Naci Ünüvar, 64. dakikada oyuna girdi. 

Bu eşleşmenin galibi Fenerbahçe - Maribor maçının kazananıyla eşleşecek.

Twente - Riga maçının rövanşı 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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