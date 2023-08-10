Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Twente, Riga ile karşılaştı.
De Grolsch Veste'de oynanan maçı Twente 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Sampsted ve 67. dakikada Rots kaydetti.
Twente'de geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Naci Ünüvar, 64. dakikada oyuna girdi.
Bu eşleşmenin galibi Fenerbahçe - Maribor maçının kazananıyla eşleşecek.
Twente - Riga maçının rövanşı 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
De Grolsch Veste'de oynanan maçı Twente 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Sampsted ve 67. dakikada Rots kaydetti.
Twente'de geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da geçiren Naci Ünüvar, 64. dakikada oyuna girdi.
Bu eşleşmenin galibi Fenerbahçe - Maribor maçının kazananıyla eşleşecek.
Twente - Riga maçının rövanşı 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.