Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 16:17

Twente-Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Twente-Lazio Maçı Canlı İzle Şifresiz

Twente-Lazio maçı canlı izle | Twente - Lazio maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Peki, Twente-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Twente-Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Twente-Lazio Maçı Canlı İzle Şifresiz
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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Twente kendi evinde Lazio'u ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

TWENTE - LAZIO MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



TWENTE - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Lazio maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

.24 EKİM 2024 GÜNÜN MAÇLARI

19:45 Tabii Panathinaikos - Chelsea (Futbol)

19:45 TRT 1 Celje - Başakşehir FK (Futbol)

19:45 Tabii Roma - Dynamo Kiev (Futbol)

19:45 Tabii Eintracht Frankfurt - Rigas Skola (Futbol)

21:30 S Sport Olimpia Milano - Anadolu Efes (Basketbol)

22:00 TRT 1 Fenerbahçe - Manchester United (Futbol)

22:00 TRT S porLyon - Beşiktaş (Futbol)

22:00 Tabii Twente - Lazio (Futbol)

22:00 Tabii Athletic Bilbao - Slavia Prag (Futbol)





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