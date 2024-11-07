Twente kaçtı, Nice 10 kişi yakaladı

Nice, 1 oyuncu eksik kalmasına rağmen Twente karşısında 2-0'dan geri dönüp 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Twente kaçtı, Nice 10 kişi yakaladı
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07 Kasım 2024 22:48
UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maçında Fransa ekibi Nice ile Hollanda temsilcisi Twente karşı karşıya geldi. Allianz Rivera'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Konuk ekip Twente, 8. dakikada Daan Rots'un golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Sam Lammers, 60. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Nice, 66. dakikada Jeremie Boga ile farkı azalttı. 70. dakikada Sofiane Diop'un gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kalan Nice, 88. dakikada Muhammed Ali Cho'nun attığı golle eşitliği sağladı.

Twente, 90. dakikada Bart van Rooij'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Twente 3, Nice ise 2 puana yükseldi.

Twente, gelecek hafta Royale Union Saint-Gilloise'i ağırlayacak. Nice ise Rangers'ı sahasında konuk edecek.

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