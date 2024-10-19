Twente deplasmanda son dakikalarda 1 puan aldı

Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında Twente, deplasmanda Waaljijk ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Twente deplasmanda son dakikalarda 1 puan aldı
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19 Ekim 2024 23:00
Son güncelleme 19 Ekim 2024 23:18
Avrupa Lig'nde Fenerbahçe ile karşılaşan ve Avrupa Ligi'nin son maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Twente deplasmanda Waalvijk ile karşılaştı. Mandemakers Stadyumu'ndaki maçta Twente, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Twente'nin gollerini 11'de Sem Steijn, 90'da Carel Eiting attı. Waalwijk'in gollerini ise 23'te Margaret ve 47'de Van Der Water kaydetti. 

Twente bu sonucun ardından 15 puanda yükseldi. Waalwijk'de, 1 puana yükseldi.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Twente, Heracles'i konuk edecek. Waalvijk, NAC Breda deplasmanına gidecek.
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