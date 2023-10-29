29 Ekim

Twente 2 golle Feyenoord'a bir ilki yaşattı!

Hollanda Ligi 10. hafta maçında Feyenoord deplasmanda Twente'ye 2-1 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Twente 2 golle Feyenoord'a bir ilki yaşattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2023 16:17
Son güncelleme 29 Ekim 2023 16:18
Hollanda Ligi 10. hafta maçında Twente, sahasında Feyenoord ile karşılaştı.

De Grolsch Veste'de oynanan maçı Twente 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ugalde ve 78. dakikada Van Wolfswinkel kaydetti. Feyenoord'un tek golü

Alınan bu sonuçla birlikte Twente, 4 maçlık yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Feyenoord ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Bu galibiyetle birlikte Twente puanını 25'e çıkardı. Feyenoord ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Waalwijk'e konuk olacak. Twente ise Utrecht deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery