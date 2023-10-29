Hollanda Ligi 10. hafta maçında Twente, sahasında Feyenoord ile karşılaştı.



De Grolsch Veste'de oynanan maçı Twente 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ugalde ve 78. dakikada Van Wolfswinkel kaydetti. Feyenoord'un tek golü



Alınan bu sonuçla birlikte Twente, 4 maçlık yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Feyenoord ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.



Bu galibiyetle birlikte Twente puanını 25'e çıkardı. Feyenoord ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Waalwijk'e konuk olacak. Twente ise Utrecht deplasmanına gidecek.



