TV+'tan tarihi belgesel: Ronaldo...

GollerCepte kullanıcılarına bir sürpriz de Türkcell TV+ Plus'tan geliyor. Cristiano Ronaldo evinize, telefonunuza konuk oluyor.

TV+'tan tarihi belgesel: Ronaldo...
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31 Ocak 2020 15:29
TV+ Plus'ta izlemek için; http://turkcell.li/tvpluscom

Cristiano Ronaldo'yu daha önce hiç böyle görmediniz...

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo'nun itiraflarının yer aldığı, kendisiyle yapılmış en samimi röportaj şimdi TV+ belgesel kategorisinde!

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