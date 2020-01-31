TV+'tan tarihi belgesel: Ronaldo...

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Cristiano Ronaldo'yu daha önce hiç böyle görmediniz...
Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo'nun itiraflarının yer aldığı, kendisiyle yapılmış en samimi röportaj şimdi TV+ belgesel kategorisinde!
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Cristiano Ronaldo'yu daha önce hiç böyle görmediniz...
Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo'nun itiraflarının yer aldığı, kendisiyle yapılmış en samimi röportaj şimdi TV+ belgesel kategorisinde!
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın