TV+'ta Dünya Kupası'nın en çok izlenen maçı "Final" oldu

Hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen TV+'ta Dünya Kupası şöleni yaşandı.



Futbolseverler, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvayı TV+'tan takip etti. Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nı, mobilde en çok takip edilen televizyon platformu TV+'tan izleyen sporseverlerin en çok ilgi gösterdiği maç final karşılaşması olan Fransa – Hırvatistan mücadelesi oldu.



Televizyon izleme deneyimini değiştiren TV+, Dünya Kupası boyunca ise 6 kat fazla izlendi. Rusya'daki organizasyonu evinin konforunda 4K Ultra HD kalitesiyle takip eden TV+'lılar, Dünya Kupası'yla ilgili aradıkları tüm bilgilere de tvplus.com.tr/dünya-kupasi/ adresinden ulaştılar.



Kupa en çok Siirt'te izlendi



Dünya Kupası'nı TV+'tan takip eden iller arasında Siirt öne çıktı. Dünya Kupası mücadeleleri en çok Siirt'te izlenirken, bu şehri Kahramanmaraş, Tunceli, Niğde ve Şırnak takip etti.



