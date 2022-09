TVF'ye yeni sponsor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Aras Kargo arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.



Point Hotel Barbaros'ta düzenlenen imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Aras Kargo Genel Müdür Utku Ayyarkın, milli voleybolcular Cansu Özbay ile Ahmet Tümer katıldı.



Türk voleybolunun elde ettiği başarılarla dünyada marka haline geldiğini belirten Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolunun ne kadar güzel şeyler yaptığını görmek bizleri mutlu ediyor. Bu uzun yolculukta bizlerle beraber olan her paydaş gibi sponsorlar da çok önemli. Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması, yol arkadaşlığı ve ev sahibi ortaklığı yapacağız. Türk voleybol tarihinde olmadığı kadar sponsor sayısına ulaştık. Bu başarıların ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." dedi.



Başarıların arkasında bir ekip çalışması olduğuna dikkati çeken Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir sloganımız var: 'Hepimiz aynı takımdayız.' Taraftar kitlemizi ve voleybol sevgisini her geçen gün büyüttük. Bu yolculukta sponsorların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aras Kargo ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Türk voleybolu bu destekle çok daha güzel işler yapacak. İyi ki varsınız, hayırlı olsun."



2026 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istediklerini vurgulayan Üstündağ, "Avrupa ve dünyada organizasyon yapma anlamında bir numarayız. Çok önemli girişimlerimiz var. Belki yine bir ilki gerçekleştiririz. Talip olduk. 2026 Dünya Şampiyonası, yüzde 90 Türkiye'de olacak. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı da bize destek verdi. İnşallah hayırlısı olur. 2025 Avrupa Şampiyonası da burada olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



Utku Ayyarkın: "Yapacağımız çok önemli işler var"



Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ise yaptıkları sponsorluk anlaşmalarıyla her zaman kulüplere ve federasyonlara destek olduklarını dile getirdi.



Kadın ve erkek milli takımlarının elde ettiği başarılarla voleybola olan ilginin farklı bir noktaya geldiğine dikkati çeken Ayyarkın, "Davetimiz kabul gördü, bu anlamlı formayı bize teslim edecekler, biz de onların güzel sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. Yapacağımız çok önemli işler var. Umarım bu, hayırlı bir yolculuk olur. Buradan ateşlediğimiz yapı finalle bize geri döner. Biz de Aras Kargo olarak 'Kupayı getirdik' deriz." şeklinde görüş belirtti.



Voleybola artan ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran milli voleybolcu Cansu Özbay, "Aras Kargo'nun milli takımın sponsoru olmasından dolayı çok mutluyuz. Umarım bu birliktelik Türk voleybolu için hayırlı olur." diye konuştu.



Yapılan sponsorluk anlaşmalarıyla her geçen gün daha büyük bir aile olduklarını kaydeden Ahmet Tümer ise, "Aras Kargo'yu yanımızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Her geçen gün daha büyük bir aile oluyoruz. Umarım daha büyük bir başarıya imza atarız. 'Filenin Sultanları'nın bizleri gururlandıracağına eminim. Çıtayı çok yükselttiler. Biz de yükseltiyoruz. Umarım madalya ya da kupayla dönerler." ifadelerini kullandı.





