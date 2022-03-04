Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu arasında imzalanan protokolle 2009'da eğitime başlayan TVF Spor Lisesi, "ilk tematik spor okulu" özelliğini taşıyor.



Voleybol alanında mesleki yeterlilik kazandırılan öğrencilere, branşı voleybol olan beden eğitimi öğretmenleri ve TVF antrenörleri tarafından eğitim veriliyor.



TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:

"Çok güzel imkanlar sağladığımızda karşılığını, iyi bir sporcu ve voleybolcu kazandırarak alıyoruz"



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) arasında imzalanan protokol ile 2009'da eğitime başlayan TVF Spor Lisesi, "ilk tematik spor okulu" özelliğini taşıyor.

Öğrencilere voleybol alanında mesleki yeterlilik kazandırılıyor

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Öğrencilerimiz, sporun çeşitli paydaşlarının bir neferleri olabilir"

TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna: "Okulumuzun fiziksel donanım açısından hiçbir eksiği yok"

Kazım Hidayetoğlu: "En iyi ve yetenekli çocukları buraya almaya çalışıyoruz"

TVF Spor Lisesi'ne MEB genelgelerine uygun yetenek sınavı yapılarak her yılalınıyor. Toplambulunan okulda ayrıca 200 öğrenci kapasiteli pansiyonla öğrencilere barınma hizmeti de sunuluyor.Bünyesindevevebarındıran okuldai de veriliyor.Okulda ayrıca TVF diyetisyenlerince sporcu beslenmesine uygun hazırlanan açık büfe kahvaltıyla en az 4 çeşitten oluşan öğlen ve akşam yemeği imkanı da sunuluyor. Öğrencilere iyi bir voleybol eğitimi verebilmek amacıyla TVF ile iş birliği içinde çalışan lisede dersler, branşı voleybol olan beden eğitimi öğretmenleri ve TVF antrenörleri tarafından veriliyor.TVF Spor Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TVF arasındaki protokolle öğrencilere voleybol alanında mesleki yeterlilik kazandırılıyor.TVF merkez kampüsünde yer alan okulda öğrenciler Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan milli takım, Efeler ve Sultanlar Ligi müsabakalarını da ücretsiz izliyor.TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk tematik okulunda iyi voleybolcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.Aslında eğitimlerin ortaokuldan başlamasını hayal ettiklerini belirten Üstündağ,dedi.TVF Spor Lisesi Müdürü Mehmet Tuna da Türk voleyboluna yeni yıldızlar yetiştirmeyi amaçladıkların ifade etti.TVF salonları, okul ve pansiyonunun bir arada olmasının TVF Lisesi Projesi'nin en güzel tarafı olduğunu dile getiren Tuna, şöyle devam etti:TVF Altyapı Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Kazım Hidayetoğlu da okulda Türkiye genelinden gelen birçok yetenekli öğrencinin bulunduğunu dile getirdi.Voleybolu seven, yetenekli çocuklara yardımcı olmayı hedeflediklerine işaret eden Hidayetoğlu, şöyle devam etti: