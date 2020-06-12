TVF, lastiklerden yaptıkları sahada oynayan çocukları sevindirecek

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynamalarının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, bu çocuklara voleybol seti göndereceklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TVF, lastiklerden yaptıkları sahada oynayan çocukları sevindirecek
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12 Haziran 2020 17:10
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynamalarının kendisini çok duygulandırdığını belirterek, bu çocuklara voleybol seti göndereceklerini söyledi.

Temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların fotoğrafına TVF kayıtsız kalmadı.

Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada, "Gördüğüm fotoğraf beni çok duygulandırdı. En kısa sürede bölgeye ve çocuklara voleybol seti göndereceğiz. Fotoğraf ve haber için de Anadolu Ajansına teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haber ve fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.



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