TVF'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz." denildi.



Mesajda, "Bu vesileyle, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.



TVF, ayrıca sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoyla da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.





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