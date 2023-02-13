TVF: "Bir hakemimiz vefat etti"

TVF Hatay Bölgesi Ulusal Hakemi Nimet Akbulut depremde vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TVF: 'Bir hakemimiz vefat etti'
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13 Şubat 2023 13:18
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Hatay Bölgesi Ulusal Hakemi Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Hatay Bölgesi Ulusal Hakemi'miz Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla yaşadığımız deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş Bölgesi Aday Hakemi Sevgi Cihangir'in de yaşanan felakette hayatını kaybettiği aktarılırken, TVF tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı.

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