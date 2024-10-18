TVF Başkanı yeniden Üstündağ!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçimlerinde Gökhan Dinçer'i geride bırakan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ yeniden seçildi.

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TVF Başkanı yeniden Üstündağ!
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18 Ekim 2024 14:47
Son güncelleme 18 Ekim 2024 14:54
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı seçimi gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, rakibi Gökhan Dinçer'i geride bırakarak yeniden seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, aldığı 121 oy ile tekrar başkanlığı aldı. Gökhan Dinçer ise 95 oyda kaldı.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Asla kaybeden voleybol olmaz. Voleybol kazandı, Türkiye kazandı. İnşallah madalyalar gelecek. Şahsıma oy veren herkese minnetimi, şükranımı sunuyorum. Türk voleybolu için hayırlısı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm devlet erkanına, tüm kulüplere teşekkürler." diye konuştu.

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