TVF Başkanı Üstündağ: 'Kupa ülkemizde kaldı'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ülkemizde organize ettiğimiz Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupanın evimizde kalmasından daha güzel bir şey olamazdı." dedi.



Üstündağ, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ardından AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



Türk voleybol tarihinde bir ilke daha imza atarak Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Üstündağ, gümüş madalya kazanılan 2019 Avrupa Şampiyonası'nın ardından Ankara'da yeniden prestijli bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.



Üstündağ, voleybol sevgisinin ve ilgisinin bu denli büyüdüğünü görmenin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Turnuva sırasında başkentimiz, misyonunu çok güzel bir şekilde yerine getirdi ve salonlarımızı dolduran seyircimizle bir araya geldik. Üstünde çok çalıştığımız, emek verdiğimiz bu organizasyonda VakıfBank'ın dünya şampiyonu olması, Fenerbahçe Opet'in de bronz madalya alması bizleri çok gururlandırdı." diye konuştu.



"Voleybol tarihine yön veren gelişmelere tanıklık ediyoruz"



TVF'nin, Türk voleybolunun her paydaşına hizmet ettiğine işaret eden Üstündağ, şöyle devam etti:



"Bu daha bir başlangıç ve devam edecek. VakıfBank başarılarıyla adından çok kez bahsettirmiş, Türk voleybolun kıymetli ekiplerinden biri. Bizler de FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde sahada 10 bin 960 seyirciyle birlikte tek yürek olup VakıfBank'ı destekledik. O gün sahada, ekran başında kalbi bizimle atan herkesin ne kadar heyecanlı olduğunu tahmin edebiliyorum. Voleybol tarihine yön veren gelişmelere tanıklık ediyoruz. Ülkemizde organize ettiğimiz Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda kupanın evimizde kalmasından daha güzel bir şey olamazdı. Başarıda emeği geçen VakıfBank takımı sporcularını, teknik ekibi ve yönetimini canıgönülden kutluyorum. Gönül finalde iki Türk ekibi oynasın isterdi ama olmadı. Temsilcilerimizle gurur duyuyor, sporcuları, teknik ekibi ve kulüp yönetimlerini kutluyorum. Takımlarımıza nice kupalarda görüşmek üzere başarılar diliyorum."



"Başkentimiz 5 gün boyunca voleybol dolu anlara şahit oldu"



Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı final ve final biletlerinin satışa sunulduktan kısa süre sonra bittiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliğindeki FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk günü 6 bin 342, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın maçlarının olduğu ikinci günü 8 bin 107, üçüncü günü 1380, dördüncü günü 4 bin 280, son gün Fenerbahçe Opet'in bronz madalya mücadelesini 5 bin 995, VakıfBank-Imoco Volley final maçını 10 bin 960 kişi sahadan izlemiş ve tribünleri doldurdu. Şampiyona süresince 6 maçta toplam 37 bin 64 kişi, Ankara Spor Salonu'ndaki seyir zevkini yaşadı. Başkentimiz 5 gün boyunca voleybol dolu anlara şahit oldu. Bizleri yalnız bırakmayan, voleybol coşkusunu paylaşan herkese tekrar çok teşekkür ediyorum."





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