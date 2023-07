TVF Başkanı Üstündağ: ''Bu mutlu sonu her turnuvada yaşamak istiyoruz''

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu mutlu sonu yaşamak, ülkemize bu ilki yaşatmak, bundan güzel bir şey olamaz. Bizi dualarıyla desteğiyle yalnız bırakmayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu mutlu sonu daha çok her turnuvada yaşamak istiyoruz" dedi.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan 2023 FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan ve dünya sıralamasında 1'inciliğe yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın (Filenin Sultanları) başarı hikayesini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.



Sporcularla ve Türk halkıyla gurur duyduklarını ifade eden Üstündağ, "TVF'de bugüne kadar görev yapmış tüm başkanlara ve yönetimlere teşekkür ediyorum. Bu hikaye güzel bir hikaye. Altyapısı olmazsa, tesisi olmazsa, plan olmazsa, değişime ciddi bir şekilde ayak uydurulmazsa, tıkanan yerleri açmak için hamle yapılmazsa bu başarı hikayesi olmaz. Bu saydığım herşeyi zamanında gerçekleştirip bu noktalara geldik. Bu daha yolun başı. Hiç altınımız yoktu, altın sahibi olduk" diye konuştu.



"İNŞALLAH O SENE BU SENE, ALTINI YAKALAYACAĞIZ"



2023 FIVB Milletler Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun ardından hem erkekler hem de kadınlarda olimpiyat madalyası kazanmak istediklerini kaydeden Üstündağ, şunları söyledi: "Kısa bir süre sonra erkeklerin Katar'da yapılacak FIVB Challenger Kupası var. Erkekler tarihinde ilk kez Japonya'da olimpiyat elemesi oynayacak. Kadınlarımız da Japonya'da olacak. Öncesinde de Avrupa şampiyonası var. 18 Ağustos'ta Almanya grubundayız. Oradan sonra da çeyrek final, yarı final ve finaller Belçika'da olacak. Orada da 2 tane gümüşümüz var, 3 tane bronumuz var ama altını yakalayamadık. İnşallah o sene bu sene ve altını yakalayacağız. Altınla dönmek istiyoruz. Olimpiyata hem erkeklerde hem de kadınlarda gitmek istiyoruz. Bu Türk spor tarihinde bir olacaktır. Olimpiyata gitmek güzel ama bizim asıl hedefimiz olimpiyatta madalya almak. Biz o kürsüye en son geçen yıl yaklaştık, 5'inci olduk ve madalyayı kılpayı kaçırdık. Bunu kaçırmak istemiyoruz. Bir koç değişikliği yaşadık. Geçen koç 5 yıl görev yaptı. Bizim koç Sırbistan Milli Takımı'ndaydı, geldi bize. Bizde görev yapan Giovanni de Sırbistan Milli Takımı'na gitti. Değişimlerde zaman ihtiyaç oluyor. Biz bu zamaanı iyi kullandık. Bizim hoca yine oradayken, çok üst düzey oyuncular yokken VNL'i 3'üncü bitirmişti. Demek ki başarılı bir hoca tercih etmişiz bu da bizi mutlu etti."



Türk vatandaşı olan ve milli takımda oynayan Melissa Vargas'a da değinen Üstündağ, Vargas'ın içlerinden biri olduğunu ve önemli çalışmalarla kendisini Türk vatandaşı yaptıklarını söyledi.



"ÜLKEMİZE BU İLKİ YAŞATMAKTAN GÜZEL BİR ŞEY OLAMAZ"



Çeyrek finalde İtalya'yı rahat geçeceklerini ama ABD'nin kendilerini zorlayacağını düşündüğünü söyleyen belirten Üstündağ, "Hatta maç öncesi sohbet ederken ben şunu söyledim, 'ABD-Türkiye maçının galibi şampiyon olur' dedim. Gerçekten de öyle oldu. Bizi zorlayan ABD maçı oldu. Çok rahat giden bir maç, 2-0'dı. 24-22'den mucize bir top çıktı, o an onun şokuyla 24-24 oldu. Çok açık ara giderken hadi 4'üncü set gitti gidiyor ama mutlu sona orada ulaştık. Ben o maçtan sonra çok rahatladım. Maçtan sonra Pelin ve hoca bana 'çok rahatsız başkan' dediler. Ben de 'maç maçtır, rahatlık değil ama Çin'in biraz daha bizim sisteme ayak uyduramayacağını düşünüyorum' dedim. Gerçekten de değim oldu. 3-1 oldu ama rahat oldu. Bu mutlu sonu yaşamak, ülkemize bu ilki yaşatmak, bundan güzel bir şey olamaz. Türkiye ile ABD arasında 8 saat fark vardı. Bir maçımız 03:30, bir maçımız 01:30'daydı. Resimlerden gördüğüm kadrıyla her binada ışıklar yanıyor, herkes açık alanlarda dev ekranlarda maç izliyor. Bizi dualarıyla desteğiyle yalnız bırakmayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu mutlu sonu daha çok her turnuvada yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.