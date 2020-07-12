TVF Başkanı Üstündağ: '15 Temmuz, terör örgütüne karşı atılan tarihi tokat'

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı atılan tarihi tokat" olduğunu söyledi.



Mehmet Akif Üstündağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin ardından başlayan normalleşme dönemi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



"15 Temmuz; mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle hainlere karşı kazandığı unutulmayacak bir zaferdir." diyen Üstündağ, federasyon ve voleybol ailesinin demokrasi anlayışıyla darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya devam edeceğini dile getirdi.



Türk milletine kara günü yaşatan hainlerin asla unutulmayacağını vurgulayan Üstündağ, "Voleybol ailesi, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını ilelebet gönüllerinde yaşatacaktır. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün dördüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



- Normalleşme dönemi



Üstündağ, normalleşme süreci kapsamında TVF olarak Dopingle Mücadele ve Sağlık Kurulu tarafından 'Pandemi Sürecinde Spora Dönüş Kılavuzu' hazırladıklarını dile getirdi.



Hazırlanan kılavuzun voleybolda antrenmanlara ve müsabakalara dönüş sürecinde yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınından korunma ve mücadele için gerekli tedbirleri içerdiğini aktaran Üstündağ, kılavuzun bilimsel yayınlar, TVF Sağlık Kurulu uzman görüşleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tavsiyeleri göz önünde bulundurularak hazırlandığını belirtti.



Yaklaşan yeni sezon öncesinde statü ve takvim çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Üstündağ, "Yeni sezona büyük ihtimalle Kupa Voley karşılaşmalarıyla başlayacağız. Liglerimizi ise eylülde başlatmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Salgın nedeniyle bu sezon küme düşmeyi kaldırdıklarını hatırlatan Üstündağ, "Nezih bir camiayız. Bu nedenle herkesi memnun edecek bir karar alacağımızı söylemiştik. Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi yeni sezonda 16 takımla oynanacak." ifadelerini kullandı.



Takım sayısının artması nedeniyle statüde değişiklik yapılması gerektiğine dikkati çeken Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu doğrultuda da statü belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl bir yol izleyeceğimizi önümüzdeki hafta içerisinde belirleyeceğiz. Yeni sezonla ilgili de her zaman olduğu gibi yine kulüplerimizin görüşlerini alacağız. Kulüplerimizin görüşlerine büyük önem veriyoruz. Federasyon olarak samimiyet ve şeffaflık olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda voleybol camiasının mutlu olacağı, güzel bir süreç yürüteceğimize inanıyorum."



