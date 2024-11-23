TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Konsey Başkanı oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre Üstündağ, uluslararası arenada büyük bir onur olarak görülen bu önemli görevi 2024-2028 yılları arasında sürdürecek ve dünya voleyboluna liderlik edecek.



FIVB kurullarında yer alacak diğer Türk isimler şunlar:



Voleybol konseyi uzmanı: Nilüfer Başak Shimonsky



Finans komisyonu üyesi: Orkun Özel



Hukuk komisyonu üyesi: Çiğdem Dilek



Sağlık komisyonu üyesi: Prof. Dr. Yusuf Erdem



Kitlesel katılım ve kar voleybolu komisyonu üyesi: Oğuz Değirmenci



Voleybol ligleri ve kulüpleri konseyi üyeliği: Türkiye



