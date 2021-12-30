TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan yeni yıl mesajı:

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yeni yıl mesajı yaımladı.



Üstündağ, yayımladığı yeni yıl mesajında, "2021 yılı Türk voleybolu adına önemli başarılarla geride bıraktığımız 'altın' bir yıl oldu. Pek çok tarihi anlara tanıklık ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de voleybolun 7'den 70'e herkesin takip ettiği, reyting rekorları kıran, ülkenin dört bir yanında meydanlarda kurulan dev ekranlarda izlenen bir spor haline geldiğinin altını çizen Üstündağ, "Elde edilen sportif başarılarla Türk voleybolu ülkemizde 'Biz voleybol ülkesiyiz' sloganıyla anılır hale geldi. Tüm bu başarılarda emeği geçen, bizlere 'Biz voleybol ülkesiyiz' dedirten oyuncularımıza, teknik ekiplerimize, kulüplerimize, sponsorlarımıza ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Milli takımların 2021'de elde ettiği başarılara işaret eden Üstündağ, şunları kaydetti:





"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'nın Rimini şehrinde 35 gün boyunca devam eden FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde bizleri alıştırdığı gibi yine kürsüde yer aldı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılan ve tarihimizde ikinci kez yer aldığımız sporun en üst seviyesi olarak kabul edilen olimpiyatlarda Filenin Sultanları sergilediği performans ile tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi ve oyunları tarihinin en iyi derecesiyle 5. sırada tamamladı. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'nın ardından ise Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da kürsünün 3. basamağında yer alarak bizleri gururlandırdı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın da Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 4. kez rüya takımına seçilerek bu unvanı kazanan tarihteki ilk voleybolcu olması gururumuzu katbekat artırdı. A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise üst üste 2. kez Avrupa Altın Ligi'nde elde ettiği namağlup şampiyonluğun ardından sahne aldığı Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir performans ortaya koyarak organizasyonu 10. sırada tamamladı ve 1998 yılından bu yana ilk kez Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde etti."



Üstündağ, kulüpler düzeyinde Avrupa kupalarında da güzel gelişmelerin yaşandığını vurgulayarak, "Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı, 19 yaş ortalamasıyla tarihlerinde ilk kez Challenge Kupası'nda şampiyon oldu. Bu güzel başarı örneğiyle birlikte Yeşilyurt, yarınımızın, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha kanıtladı. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı da Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarı göstererek ikinci oldu. Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı ve Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı ise CEV Kupası ile CEV Challenge Kupası'nda ikincilik elde etti." şeklinde görüş belirtti.





Yılın son ayında Ankara'nın 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Üstündağ, şöyle devam etti:



"Gümüş madalya ile tamamladığımız 2019 Avrupa Şampiyonası'nın ardından tekrar Ankara'da prestijli bir organizasyon düzenledik. FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı final ve final biletleri satışa sunulduktan kısa süre sonra tükendi. Voleybol sevgisinin ve ilgisinin bu denli büyüdüğünü görmek bizleri çok mutlu etti. Turnuva sırasında başkentimiz, misyonunu çok güzel bir şekilde yerine getirdi ve salonlarımızı dolduran seyircimizle bir araya geldik. Üstünde çok çalıştığımız, emek verdiğimiz bu organizasyonda VakıfBank'ın dünya şampiyonu, Fenerbahçe Opet'in de bronz madalyanın sahibi olması bizleri çok gururlandırdı. Seyircimizin desteği ve enerjisiyle geçtiğimiz günlerde Ankara yine tam bir voleybol şehriydi."



Sponsorluk anlaşmalarına değinen Mehmet Akif Üstündağ, mesajını şöyle tamamladı:



"Geride bıraktığımız yılda sportif başarılarımızın yanı sıra Türk voleybolu adına birçok yeni iş birliklerine de imza attık. Ailemize yeni katılan Porçöz, BtcTurk, Bioderma, Mc Donald's ve Alpaslan Endüstri markalarına bir kez daha 'hoş geldiniz' diyor, sponsorluklarımızın da başarılar gibi uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Son olarak, 2022 yılının tüm dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesi en büyük arzumdur. Uluslararası arenada tüm kulüp temsilcilerimiz ve milli takımlarımızın başarılarına yenilerini ekleyip, çıtayı daha da yükselterek gururumuz olmaya devam etmelerini ve 2022'nin de başarılarla dolu sağlıklı bir yıl olmasını dilerim."





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