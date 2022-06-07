TVF Başkanı Akif Üstündağ'dan TFF başkanlığı açıklaması!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için isminin gündeme gelmesine ilişkin, "Benim voleybolda askerlik görevim devam ediyor." dedi.



Akif Üstündağ, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin Ankara'da oynanan ilk haftası, finallerin yine başkentte yapılacak olması ve isminin TFF başkanlığı için gündeme gelmesine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin spor ülkesi olmasını istediğini ifade eden Üstündağ, "Ben spor insanıyım. Basketbolda da uzun yıllar hizmetim oldu. Futbola da uzun yıllar hizmetim oldu. Çok şükür ki hizmet ettiğim bu görevlerimde hep tenkit ya da eleştiri değil taktir topladım, tebrik aldım. Demek ki işimizi güzel yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Voleybolun dışındaki branşlarda da düşünülmenin kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren Akif Üstündağ, şunları söyledi:



"Başka branşlarda da düşünülmek benim için tarifi olmayan bir gururdur. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Fakat benim voleybolda askerlik görevim devam ediyor. Buradaki nöbetim devam ediyor. Ben voleybolda hizmet etmek istiyorum ama bir spor insanı olarak da her branşın başarılı olmasını isterim. İsmim nerede konuşulursa, hangi konuda taşın altına elimi koymam gerekirse de o taşın altına elimi koyarım. Destek anlamında söylüyorum. Bu adayım ya da aday olayım anlamında değil. Adaylık anlamında ben kesinlikle voleybolda kalmak istiyorum. Voleybolda askerliğimi tamamlamak istiyorum."



"Takımızla gurur duymaya devam edeceğiz"



FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin başkentte düzenlenen ilk hafta organizasyonunun başarılı tamamlandığını belirten Üstündağ, "A Milli Kadın Takımı'mız Ankara'da inanılmaz heyecan yarattı, mükemmel bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.



Organizasyonu takip eden herkesin gurur duyduğunu ve takdir ettiğini belirten Üstündağ, "Sayısız kutlama, tebrik alıyoruz. Takımımızla gurur duymaya devam edeceğiz. Biz organizasyonun hem ilk haftasını hem de finalini Türkiye'ye aldık. Birinci haftayı 3 galibiyet 1 yenilgi ile kapattık. Organizasyondaki şenlik, görsellik, heyecan, sonuçları ikinci plana attı. Kimse sonuca bakmadı, sadece bu güzelliklere baktı." değerlendirmesinde bulundu.



Brezilya ve Kanada'daki etapların ardından finallerin 13-17 Temmuz tarihlerinde yine Ankara'da düzenleneceğini hatırlatan Üstündağ, "Dünyanın en iyi takımları gelecek. İlk 8 başkentte final mücadelesi verecek. Biz dünya sıralamasındaki yerimizi korumalıyız. Hatta ilk 3'te yer almak istiyoruz. Seri başı olmamız çok önemli. Brezilya ve Kanada'daki 8 müsabakadan 6 galibiyetle dönebiliriz ve ilk 4'te olmaya devam edebiliriz." diye konuştu.



"Biz burada başkanlığı fahri olarak, gönül, sevgi, hizmet işi olarak yapıyoruz." diyen Üstündağ, "Ülkenin, camianın verdiği bir sorumluluk var. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimizde, görevi layıkıyla yaptığımızda bizim mutluğumuz ikiye katlanıyor. Başarısız olduğumuzda da eksi yönde ikiye katlanıyor. Herkesten çok üzülüyoruz. Bu mutluluk anlatılmaz yaşanır. Bunu yaşatan, emeği geçen, bizi bizden çok seven herkese çok teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.



Türkiye'nin çok güzel başarıları hak ettiğini vurgulayan Üstündağ, "Son yıllarda herkes voleybol ülkesi olduğumuzu artık kabul ediyor ama biz istiyoruz ki spor ülkesi olalım. Bunu bir spor insanı olarak söylüyorum. Çok yetenekli bir ülkeyiz, değişik branşlarda başarılarımız var ve bunların sürdürülebilir olması lazım. Voleybol ülkesi olduk. Bu bir voleybol federasyonu başkanı için en büyük gurur. Bu gurur, emeği geçen herkese ait." diyerek sözlerini tamamladı.





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