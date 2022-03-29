TVF, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuruda bulundu.
TVF'den yapılan açıklamaya göre federasyon, Brüksel'de yer alan EACEA (Education Audiovisual And Culture Executive Agency/Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı) tarafından desteklenen çeşitli Avrupa Birliği Erasmus+ projelerindeki ortaklık tecrübelerinden sonra, "Dışişleri Bakanlığı-Avrupa Birliği Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı'na 2022 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrıları" kapsamında koordinatör olarak yürüteceği yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı.
KA220-YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları türündeki "Advan+AGE" projesi, kabul edilmesi durumunda Türkiye Voleybol Federasyonunun koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi, İtalya Voleybol Federasyonu, MeatingHub (Yunanistan) ve SGRIM (Almanya) ile yürütülecek.
Projenin hedef grupları şiddete maruz kalan, suça eğilimli, göçmen/mülteci, farklı etnik kökene sahip, korunmaya muhtaç, engelli, kırsal yerleşimlerde, az gelişmiş bölgelerde veya yoksul kentsel alanlarda yaşayan, siyasi şiddetin ortasında büyüyen ve çok düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip gençler gibi topluma uyum sağlamakta zorlanan çeşitli dezavantajlı gruplara dahil gençler ile nispeten avantajlı akranlarından oluşacak.
TVF'den yapılan açıklamaya göre federasyon, Brüksel'de yer alan EACEA (Education Audiovisual And Culture Executive Agency/Eğitim Görsel İşitsel ve Kültür İcra Ajansı) tarafından desteklenen çeşitli Avrupa Birliği Erasmus+ projelerindeki ortaklık tecrübelerinden sonra, "Dışişleri Bakanlığı-Avrupa Birliği Başkanlığı-Türkiye Ulusal Ajansı'na 2022 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrıları" kapsamında koordinatör olarak yürüteceği yeni bir Avrupa Birliği Erasmus+ projesi için başvuru yaptı.
KA220-YOU Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları türündeki "Advan+AGE" projesi, kabul edilmesi durumunda Türkiye Voleybol Federasyonunun koordinatörlüğünde Ankara Üniversitesi, İtalya Voleybol Federasyonu, MeatingHub (Yunanistan) ve SGRIM (Almanya) ile yürütülecek.
Projenin hedef grupları şiddete maruz kalan, suça eğilimli, göçmen/mülteci, farklı etnik kökene sahip, korunmaya muhtaç, engelli, kırsal yerleşimlerde, az gelişmiş bölgelerde veya yoksul kentsel alanlarda yaşayan, siyasi şiddetin ortasında büyüyen ve çok düşük sosyo-ekonomik koşullara sahip gençler gibi topluma uyum sağlamakta zorlanan çeşitli dezavantajlı gruplara dahil gençler ile nispeten avantajlı akranlarından oluşacak.