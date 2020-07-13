TV8 Survivor Canlı Yayın (Survivor Finali izle)

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13 Temmuz 2020 21:59
TV8 Survivor Canlı Yayın (Survivor Finali izle)
TV8 canlı yayın izlemek ve TV8 frekans bilgilerine ulaşabilmek için ihtiyacınız olan herşey bu sayfada.


 TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle

TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.

Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.

TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri
UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/
DIGITURK: Kanal 28
D-SMART: Kanal 28
KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34
TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL
TİVİBU: 29. Kanal

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