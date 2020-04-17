TV8 Survivor Canlı Yayın İzle (17 Nisan 2020)

Acun Ilıcalı açıkladı, Survivor'da yarışmacılar oyun finallerindeki atışlarda altın topa gidebilecek! Peki, altın top uygulaması nedir, ne anlama geliyor? Yarışmacılar, final atışlarında altın topu kullanma hakkına sahip. İzleyenler, altın top nedir avantajı neler, altın topa gidince ne oluyor gibi sorulara cevap arıyor. İşte tüm detaylar…





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