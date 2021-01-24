(TV8 CANLI İZLE) Survivor yeni bölüm 24 Ocak Pazar yayın kesintisiz full reklamsız

İZLE SURVIVOR YENİ BÖLÜM 24 OCAK PAZAR CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Survivor yeni bölümünde nefesler tutuldu ve yarışma programının en heyecanlı anları yaşanıyor. Yeni bölüm Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile birlikte Survivor kim elendi heyecanlı yaşanacak. Doktor raporu ile yarışmaya devam edemeyeceği söylenen yarışmacı kim? Survivor 2021 bu hafta dokunulmazlığı kim alacak? Survivor yeni bölüm diskalifiye olacak mı? merak edilenleri haberimizden okuyabilirsiniz.Survivor'da dokunulmazlık oyunu bir kez daha takımlar arasında büyük bir kapışmaya sahne oldu. Oyunun başında Ünlüler ile Gönüllüler arasında sert atışmalar yaşandı. iki takımın da uyarılması sonrasında yarışmacılar oyuna döndü. Oyun, iki takım arasında gitti geldi. Bir Ünlüler bir Gönüllüler şeklinde geçen oyununda son ana kadar heyecan doruktaydı. Finaldeki atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmesi gerekiyordu. Bu şekilde oynanan oyunda skor 8-8 oldu. Önce Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda Ünlülerde İsmail ile Merve, Gönüllüler takımında Reşat ile Ayşe kapıştı. Son atışlarda sağ ve sola üçer olmak üzere altı başarılı atışın yapılması gerekiyordu. Atıcılar ile İsmail ve Reşat oldu. Nefeslerin tutulduğu ve müthiş temponun ekrana geldiği oyunda atışlarda İsmail başarılı atışları ile Ünlüler takımına dokulmazlığı getirdi.Survivor'da dokunulmazlık oyunu bir kez daha takımlar arasında büyük bir kapışmaya sahne oldu. Oyunun başında Ünlüler ile Gönüllüler arasında sert atışmalar yaşandı. iki takımın da uyarılması sonrasında yarışmacılar oyuna döndü. Oyun, iki takım arasında gitti geldi. Bir Ünlüler bir Gönüllüler şeklinde geçen oyununda son ana kadar heyecan doruktaydı. Finaldeki atışlarda yarışmacılar sağ ve soldaki çubuklara ikişer halka geçirmesi gerekiyordu. Bu şekilde oynanan oyunda skor 8-8 oldu. Önce Ayşe Gönüllüler takımına, sonrasında Batuhan Ünlüler takımına birer sayı kazandırdı. Böylece skor 9-9 oldu.Bayrak yarışına giden dokunulmazlık oyununda Ünlülerde İsmail ile Merve, Gönüllüler takımında Reşat ile Ayşe kapıştı. Son atışlarda sağ ve sola üçer olmak üzere altı başarılı atışın yapılması gerekiyordu. Atıcılar ile İsmail ve Reşat oldu. Nefeslerin tutulduğu ve müthiş temponun ekrana geldiği oyunda atışlarda İsmail başarılı atışları ile Ünlüler takımına dokulmazlığı getirdi.Survivor 2021 yarışmacıları kimler olacak diye yapılan tahminler ve açıklamalar merakla takip ediliyor. Yeni sezon Survivor 2021 ne zaman başlayacak, Survivor 2021 kadrosu kimler, Survivor 2021 kimler yarışmacı olacak? diyerek soru üzerine soru soruluyor.Survivor 20201 yarışmacısı olacak kişiler Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yeni sezon 2021 Survivor yarışmacıları İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Barış Özbek, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Cemal Hünal, Sancakay, Emin, Hanzade, Yunus Emre, İlayda, Sena, Ayşe, Reşat, Steven, Aleyna, Poyraz olarak açıklandı.Survivor yarışması 2021 Ocak ayında başladı. Acun Ilıcalı tarafından yarışmanın final yapacağı tarih henüz açıklamadı. Final ne zaman açıklandıktan sonra haberimizden okuyabilirsiniz.Survivor yarışmasında şampiyon olan birinci yarışmacıya hangi ödül verileceği merak konusu. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yapılan Survivor yarışmasında ödülü 500 Türki Lirası'ydı.Yarışmacılar parkurda takımları adına son nefeslerini verene kadar adeta mücadele etti. Kafa kafaya giden dokunulmazlık oyunu Survivor 24 Ocak Pazar saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak. Adeta iki takım arasında gitti geldi. Heyecan dolu mücadelenin ardından dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu.