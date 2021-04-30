TV8 35. bölüm Kırmızı Oda (SON BÖLÜM) HD full izle

Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.Binnur KayaTülin ÖzenBurak SevinçMeriç AralHalit Özgür SarıGülçin Kültür ŞahinSezin BozacıBaran Can EraslanKırımızı Oda dizisinin kitabı Madalyonun İçi bugünlerde çok konuşuluyor. Madalyonun İçi kitabı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabıdır ve Kırmızı Oda dizisindeki hikayelerin kaynağıdır. Kırmızı Oda dizisinden önce kitap haline gelen Madalyonun İçi'nde birbirinden aşsiz hikayeler yer almaktadır. Madalyonun İçi kitabında yer alan hikayelerin Kırmızı Oda dizisinde yer aldığı görüldü. Billur Kaya, Melisa Sözen, Evrim Alasya, Tülin Özen gibi oyuncuların oynadığı Kırmızı Oda dizisinde Madalyonun İçi kitabından alıntılar ve bir çok farklı eşsiz hikaye yer almaktadır.Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun öykülerinden uyarlanarak Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryolaştırdığı dizinin altında yatan temel hikayelerin nasıl oluşacağı, gerçek hayattan olup olmayacağı dizinin şimdiden sıkı takipçisi olacak izleyiciler tarafından şimdiden sorgulanmaya başladı.Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 35. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 30 Nisan 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.