Tuzlaspor'dan Altınordu'ya karşı 4-1'lik zafer

TFF 1. Lig'de bu hafta Altınordu'yu ağırlayan Tuzlaspor, 4-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor'dan Altınordu'ya karşı 4-1'lik zafer
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26 Aralık 2020 15:50
TFF 1. Lig'de Tuzlaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Vefa Stadı'nda oynanan maçta kazanan 4-1'lik skorla Tuzlaspor oldu.

Tuzlaspor'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 50. dakikada Ahmet Yazar, 42. dakikada Erhan Erentürk (kendi kalesine), 90. dakikada Aias Osman kaydetti. Altınordu'nun tek golü 35. dakikada Enis Destan'dan geldi.

Altınordu'da Kahraman Demirtaş 60. dakikada, Tuzlaspor'da Erdem Özgenç 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İç sahada arka arkaya üç lig maçını kazanan Tuzlaspor puanını 30'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Altınordu 27 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de hafta içi Tuzlaspor, Altay'ı ağırlayacak. Altınordu da evinde Balıkesirspor ile oynayacak.



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