Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi

Tuzlaspor'da Taner Taşkın yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

Haber; AA
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Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi
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24 Şubat 2021 18:51
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da Taner Taşkın yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

İstanbul ekibinde Ali Tandoğan'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu Taner Taşkın'a emanet edildi.

Tuzlaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük için Taner Taşkın ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor'da sezona başlayan Taner Taşkın, bir ay önce görevinden ayrılmıştı.



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