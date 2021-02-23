Tuzlaspor'da Ali Tandoğan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Ali Tandoğan görevinden ayrıldı.



Ali Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız fikir ayrılıklarından kaynaklı Tuzlaspor Kulübüyle anlaşarak ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte tüm istediklerimizi yerine getiren oyuncu kardeşlerime ve çalışanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Tuzlaspor, yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 4 resmi maçta 2 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.



