Tuzlaspor'a bir darbe de Ümraniyespor'dan

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırladı.



Geçen hafta deplasmanda Altay'a 5-0 mağlup olan ve play-off hesapları yapan Tuzlaspor, kendi evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Ümtaniyespor'un golü 75. dakikada Ercan Coşkun'dan geldi.



Son 8 haftada yalnızca bir kez mağlup olan Ümraniyespor, bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye çıkararak 9. sıraya yerleşti.



2 haftadır üst üste yenilen Tuzlaspor da 41 puanla 8. sırada yer aldı.







