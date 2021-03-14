Tuzlaspor'a bir darbe de Ümraniyespor'dan

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında play-off hesapları yapan Tuzlaspor, konuk ettiği Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor'a bir darbe de Ümraniyespor'dan
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14 Mart 2021 15:28
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırladı.

Geçen hafta deplasmanda Altay'a 5-0 mağlup olan ve play-off hesapları yapan Tuzlaspor, kendi evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Ümtaniyespor'un golü 75. dakikada Ercan Coşkun'dan geldi.

Son 8 haftada yalnızca bir kez mağlup olan Ümraniyespor, bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye çıkararak 9. sıraya yerleşti.

2 haftadır üst üste yenilen Tuzlaspor da 41 puanla 8. sırada yer aldı.

 



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