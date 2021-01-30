Tuzlaspor, zirve yolunda kritik 3 puanı kaptı

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor, zirve yolunda kritik 3 puanı kaptı
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30 Ocak 2021 20:55
TFF 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Tuzlaspor maçı 2-0 kazandı.

Tuzlaspor'un maçtaki golü 38. dakikada Matej Pucko ve 81. dakikada Carius'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor, 33 puanla ligin 4. sırasına yerleşti. Kümede kalma mücadelesi veren Balıkesirspor ise 16 puanla 16. sırada kaldı.

Balıkesirspor, TFF 1. Lig'de 20. haftada sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Tuzlaspor ise aynı haftada Menemenspor'u sahasında konuk edecek.



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