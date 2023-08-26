Tuzlaspor: 'Transfer yapmamız gerekiyor'

Tuzlaspor Teknik Direktörü Eren Şafak, Eyüpspor karşısında alınan 5-0'lık farklı mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.



Transfere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Şafak, "Oyunun başında bireysel hatalar yaptık. Duran toptan 2 basit gol yedik. İlk yarıda değişiklik yaptık ama istediğimiz oyunu oynayamadık. Üçüncü golü yedikten sonra takım psikolojik olarak düştü. Fiziksel ve antrenman sayısı olarak ligin altındayız. Kalitemizi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Transfere ihtiyacımız var. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek arada daha düzgün bir takım oluşturmak için çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.