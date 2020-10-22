Tuzlaspor, sahasında kazandı

TFF 1. Lig 6. hafta maçında Tuzlaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Tuzlaspor, sahasında kazandı
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22 Ekim 2020 16:14
TFF 1. Lig 6. hafta maçında Tuzlaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-0 yendi.

 Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir 

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya (Dk. 78 Segbefia), Cajic, Aykut Çeviker, Aosman (Dk. 71 Ahmet Yazar), Thuram, Pucko (Dk. 86 Özgürcan Özcan)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe (Dk. 33 Barış Zeren), Mbamba (Dk. 61 Bulbwa), Beykan Şimşek, Umar (Dk. 46 Hacı Ömer Doğru), Erdem Çetinkaya (Dk. 19 Engin Bekdemir)

Goller: Dk. 27 Cajic, Dk. 58 Pucko (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Yohou, Dk. 81 Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Dk. 65 Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor)



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