TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yendi.
Tuzlaspor, sahasında İstanbulspor'u geçti
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yendi.
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04 Aralık 2020 18:33
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AVRUPA'DAN FUTBOL
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Moses'tan Rusya yorumu: "Lig çok iyi, hava soğuk!"
Deschamps: "Mbappe, gol atamasa bile çok değerli"
Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu 'Kral' oldu
Ajax, Nicolas Tagliafico'nun sözleşmesini uzattı
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PSG, Pembele ile nikah tazeledi
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