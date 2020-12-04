Tuzlaspor, sahasında İstanbulspor'u geçti

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor, sahasında İstanbulspor'u geçti
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04 Aralık 2020 18:33
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, ağırladığı İstanbulspor'u 2-0 yendi.

Stat: Vefa

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Ferdi Karadoruk

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Segbefia, Aosman (Dk. 85 Arif Morkaya), Cajic (Dk. 78 Ahmet Yazar), Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 85 Samet Asatekin), Thuram (Dk. 90+2 Onat Kutay Kurt)

İstanbulspor: Alperen Uysal, Cihat Çelik, Atchom, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Dk. 46 Ali Dere), Issah (Dk. 72 Egehan Gök), Levent Ayçiçek (Dk. 83 Berkay Görmez), Abazaj (Dk. 72 Muhammed Enes Durmuş), Diouf (Dk. 83 İbrahim Yılmaz),

Goller: Dk. 40 Tarık Tekdal, Dk. 77 Pucko (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Levent Ayçiçek, Dk. 62 Ali Yaşar, Dk. 66 Diouf, Dk. 69 Issah  (İstanbulspor)



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