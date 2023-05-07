Tuzlaspor: "Reaksiyon veremedik"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı, Çaykur Rizespor mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuzlaspor: 'Reaksiyon veremedik'
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07 Mayıs 2023 19:31
Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor'a 4-2 kaybeden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Kemal Tavacı, karşılaşması değerlendirdi.

Maça kötü başladıklarını aktaran Tavacı, şunları söyledi:

"İlk yarı bireysel hatalardan 3 gol yedik, reaksiyon veremedik. İkinci yarı sistem değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Giren oyuncularımız katkı sağladı ama maçı çeviremedik. Daha fazlasını yapabilirdik ama olmadı. Rakip de şampiyonluğun en güçlü adayı. Kendilerine başarılar diliyoruz."

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