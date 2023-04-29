Tuzlaspor: 'Puan aldığımız için mutluyuz'

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor ile 0-0 berabere kalan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Serdar Uygun, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.



Serdar Uygun, temposu yüksek tempolu bir maç yaptıklarını vurgulayarak, "Maça kontrollü başladık. Topa daha çok sahip olduk, kanatları kullandık ve rakibe boş alan bırakmadık. İlk yarıda 3-4 net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendirsek oyunun seyri daha farklı olabilirdi. Maçtan puanla ayrıldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.





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