Tuzlaspor: ''Ofsayt verilmediği için oyuncumuz sakatlandı''

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK'ye 1-0 mağlup olan Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, rakip takımların kapanmasıyla birlikte gol bulmakta zorlandıklarını söyledi.



Andaç Gürkan Kocabıyık, maçın ardından Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Kocabıyık, bu karşılaşmadan istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "İlk yarı dengeli bir oyun vardı. İkinci yarı erken bir gol yedik. Sonrasında maç tamamen bizim baskımızla geçti. Pozisyonlar bulsak da golü bulamadık. Geçtiğimiz 2 hafta bizim için zordu. Geriye düştük ve sonrasında da rakiplerimiz kapandı. Rakiplerimiz kapandıkça da gol bulmamız zorlaşıyor. Umarım önümüzdeki maçları kazanırız." değerlendirmesinde bulundu.



Hakemlerin emin oldukları ofsayt pozisyonlarında bayrağı kaldırması gerektiğini söyleyen Kocabıyık, "Bugün Sadık, ofsayt bayrağı kaldırılmadığı için sakatlandı. Bu tür pozisyonlarda sakatlık çıkmaması için bayrağın kaldırılması lazım. Oyuncular, depar atmaması gereken pozisyonlarda depar atıyorlar ve sakatlanıyorlar. Bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



