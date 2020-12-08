Tuzlaspor, kabustan Eskişehir'de uyandı!

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti ve 2 hafta aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com
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Tuzlaspor, kabustan Eskişehir'de uyandı!
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08 Aralık 2020 18:02
TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Tuzlaspor'u konuk etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadele Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Onat Kurt ve 69. dakikada Thuram kaydetti.

Eskişehirspor'da Furkan Balaban, 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

2 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Tuzlaspor, puanını 24'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Üst üste 4 mağlubiyetini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Tuzlaspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.



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