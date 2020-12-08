Tuzlaspor, kabustan Eskişehir'de uyandı!

TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Tuzlaspor'u konuk etti.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadele Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Onat Kurt ve 69. dakikada Thuram kaydetti.
Eskişehirspor'da Furkan Balaban, 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
2 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Tuzlaspor, puanını 24'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Üst üste 4 mağlubiyetini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.
Tuzlaspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadele Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Onat Kurt ve 69. dakikada Thuram kaydetti.
Eskişehirspor'da Furkan Balaban, 47. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
2 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran Tuzlaspor, puanını 24'e yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Üst üste 4 mağlubiyetini alan ve henüz galibiyeti bulunmayan Eskişehirspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.
Tuzlaspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.